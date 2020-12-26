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Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

26.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:56
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü sahasında 3-1 mağlup etti.

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü sahasında 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Erkan Engin xx, Şefik Öner xx, Burak Celep xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xxx, Ümit Karaal xx (Anıl Şahin dk. 81 ?), Serkan Yavuz xxx (Abdullah Çetin dk. 86 ?), Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xxx, Zeki Korkmaz xx, Mansur Çalar xx (Samet Katanalp dk. 81 ?), Oğuzhan Öztürk xx, Mesut Can xxx (Batuhan Kurt dk. 63 x), Sinan Akaydın xxx, Halil İbrahim Sönmez xx (Muhlis İstemi dk. 88 ?)

Sancaktepe Futbol Kulübü: Ahmed Furkan Özdemir x, Mert Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil x, Erdinç Pekgöz x (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 46 xx), Muharrem Cinan xx, Doğan Ateş xx, Orkun Tırpancı xx, Deniz Kılıç x (Mehmet Abdullah Çobak dk. 61 x), İlker Avşar xx, Erhan Şentürk xx, Ulaş Şimşek x (Onur Ural dk. 46 x)

Goller: Erman Bulucu (dk. 37), Sinan Akaydın (dk. 47), Mesut Can (dk. 59) (Amed Sportif Faaliyetler), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 69) (Sancaktepe Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Oğuzhan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Muharrem Cinan, Orkun Tırpancı, Doğan Ateş, Mehmet Tayfun Dingil (Sanacaktepe Futbol Kulübü) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:00:43. #1.14#
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