Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
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Diyarbakır'da mısır hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da mısır hasadı başladı Diyarbakır'ın Bismil Ovasında 'Sarı altın' diye bilinen ve bölgenin önemli tarım ürünü olan mısırın hasadına başlandı.

Diyarbakır'da mısır hasadı başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil Ovasında 'Sarı altın' diye bilinen ve bölgenin önemli tarım ürünü olan mısırın hasadına başlandı. Çiftçiler bu yıl mısırda kalitenin yüksek ancak verimin düşük olduğunu söyledi.

Bismil ilçesine bağlı Ambar köyü civarında mısır ekilen tarlalarda biçerdöverlerle mısır hasadı başladı. Bölgede 16 yıldır çiftçilikle uğraşan, tarlasında mısır üretimi yapan Mehmet Kardeşoğlu, bu seneki mısırın hasadında kuraklıktan dolayı verimde azalma olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ambar köyünde çiftçilikle uğraşıyorum Yaklaşık olarak 14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Şimdi yılın bu zamanları mısır biçme sezonudur. İstediğimiz verimi alamadık .Bu senenin kurak geçmesi nedeniyle suların eksilmesiyle verim az geldi. Yeraltı suları çekildiğinden ürünlerimizi sulayamadık, dolayısıyla verim de alamadık" dedi.

"Bu senenin kurak geçmesi verimi azalttı fiyatları yükseltti"

Geçen senelere oranla verimin azaldığını ve bunu kuraklığa bağladıklarını dile getiren Kardeşoğlu, "Bu senenin kurak geçmesi ve ona bağlı olarak verimin az olması, mısır fiyatlarını 2 katına çıkardı diyebilirim. Sulama kanallarının olduğu bölgelerde bize nazaran verim daha iyi. Geçen seneye göre fiyatların yüksek olması biz üreticiler için iyi ama verim çok az oldu. Mısır kalite olarak çok iyi ama verim çok düşük" diye konuştu.

Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı
Diyarbakır'da mısır hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya

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