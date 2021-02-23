Miroslav Klose'nin Bayern Münih İle Saha İçi ve Dışındaki Başarıları

Futbolculuk döneminde Bayern Münih'le birçok başarıya imza atan Miroslav Klose, kramponlarını astıktan sonra da Bayern Münih tecrübelerini Alman ekibi için kullandı. U17 takımının başına geçtikten sonra, Hans Flick'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Klose, Münih ekibinin kazandığı kupa başarılarına tecrübesiyle katkı sağladı.