Miroslav Klose'nin Bayern Münih İle Saha İçi ve Dışındaki Başarıları
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Miroslav Klose'nin Bayern Münih İle Saha İçi ve Dışındaki Başarıları

23.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:22

Futbolculuk döneminde Bayern Münih'le birçok başarıya imza atan Miroslav Klose, kramponlarını astıktan sonra da Bayern Münih tecrübelerini Alman ekibi için kullandı. U17 takımının başına geçtikten sonra, Hans Flick'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Klose, Münih ekibinin kazandığı kupa başarılarına tecrübesiyle katkı sağladı.

Futbolculuk döneminde Bayern Münih'le birçok başarıya imza atan Miroslav Klose, kramponlarını astıktan sonra da Bayern Münih tecrübelerini Alman ekibi için kullandı. U17 takımının başına geçtikten sonra, Hans Flick'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Klose, Münih ekibinin kazandığı kupa başarılarına tecrübesiyle katkı sağladı.

Miroslav Klose'nin Bayern Münih İle Saha İçi ve Dışındaki Başarıları

Kaynak: Dugout

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