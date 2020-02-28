Miralem Pjanic'in Olympique Lyon'da Attığı En Güzel Goller
2008-2011 yılları arasında Ligue 1'de Olympique Lyon forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Fransız ekibiyle 117 maçta 16 gol kaydetti. İşte Pjanic'in Lyon'daki en güzel anları..
28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21
2008-2011 yılları arasında Ligue 1'de Olympique Lyon forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Fransız ekibiyle 117 maçta 16 gol kaydetti. İşte Pjanic'in Lyon'daki en güzel anları..
Kaynak: Dugout
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