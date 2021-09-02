Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak
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Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Orta saha transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic'i kiralamak için Barcelona'yla anlaşmaya vardı. Bosna-Hersekli futbolcunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuracak bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

1 SEZON KİRALANACAK

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Tecrübeli oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak
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Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak - Haberler Spor
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