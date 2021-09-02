Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta! Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası bu gece İstanbul'da olacak
Orta saha transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic'i kiralamak için Barcelona'yla anlaşmaya vardı. Bosna-Hersekli futbolcunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuracak bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
1 SEZON KİRALANACAK
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Tecrübeli oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.