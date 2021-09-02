Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
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Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Barcelona'dan yeni transferi Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar kısa süre önce Bosna-Hersekli futbolcu için İspanyol deviyle görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti. Kara Kartal'ın 1 yıl kiralık olarak renklerine katacağı Pjanic'e 2.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamasının ardından Miralem Pjanic transferinde de mutlu sona ulaştı.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Siyah-beyazlı kulübün, Barcelona'yla görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirmesinin ardından Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi. Bosna-Hersekli yıldızın Kara Kartal'dan 2.5 milyon euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
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Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler - Haberler Spor
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