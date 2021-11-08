G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira

Haziran ayında önemli katkı vermesi beklenerek kadroya katılan Aytaç Kara, sadece Trabzonspor karşılaşmasında 45 dakika forma giyebildi.

SON 6 MAÇ YOK

28 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçı geride kalırken 6'sı son 6 maç olmak üzere 7 defa kadro dışında kaldı.

MUSTAFA CENGİZ TRANSFERİ

Aytaç Kara, sezon başında senelik 6 milyon liradan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Aytaç transferini Mustafa Cengiz yönetimi gerçekleştirmişti.

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