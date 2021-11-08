G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira - Haberler Spor
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G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Aytaç, bu sezon ligde sadece 45 dakika süre aldı. 6 maçtır kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuya ödenen para 6 milyon lira.

Haziran ayında önemli katkı vermesi beklenerek kadroya katılan Aytaç Kara, sadece Trabzonspor karşılaşmasında 45 dakika forma giyebildi.

Milyonlarca lira havaya uçuyor! Yeni transfer Aytaç Kara, sadece 45 dakika oynayabildi

SON 6 MAÇ YOK

28 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçı geride kalırken 6'sı son 6 maç olmak üzere 7 defa kadro dışında kaldı.

Milyonlarca lira havaya uçuyor! Yeni transfer Aytaç Kara, sadece 45 dakika oynayabildi

MUSTAFA CENGİZ TRANSFERİ

Aytaç Kara, sezon başında senelik 6 milyon liradan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Aytaç transferini Mustafa Cengiz yönetimi gerçekleştirmişti.

G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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