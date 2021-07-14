Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, gece yarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifinde asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, devlet 75 lira destek verme kararı aldı.

Devletin asgari ücretlilere yönelik işverene verdiği ücret desteği torba kanun teklifinde yer aldı. Buna göre; işverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

2016 yılında yapılan benzer çalışmada, işçinin işverene olan yükünü hafifletmek amacıyla uygulama ilk kez faaliyete alınmıştı. Fakat 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamış ve işverene verilmesi gereken söz konusu destek verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak. Bu desteğin asgari ücretle çalışana yansıyıp yansımayacağı ise henüz belli değil.

TİSK'TEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Akkol, yazılı açıklamasında, asgari ücret görüşmeleri sırasında işverenleri temsilen TİSK olarak yaptıkları müzakereler sonucunda 75 liralık asgari ücret desteğinin devamı konusunda uzlaştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuya dair taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz."

"İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Kovid-19 salgını sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı;

"Salgın ve normalleşme sürecinde, işletmelerimizin de önceliği çalışanlarımızın sağlığından hemen sonra istihdamın korunması oldu. Salgının zorlaştırdığı ekonomik ortamda işletmelerimiz için 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret işveren desteği de çok daha hayati bir noktaya geldi. Bu çerçevede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen düzenlemenin işletmelerimize, çalışanlarımıza ve istihdamımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz de TİSK olarak, üzerimize düşen her konuda gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve istihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:48:48. #1.15#

title