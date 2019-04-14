Milyonlarca Emeklinin Gözü Bu Haberde! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de yaşayan 12.3 milyonu aşkın vatandaş için emekli maaşları büyük önem arz ediyor. Bu konudaki önemli gündem maddelerinden biri de emeklilerin taban maaşı, eğer emekliye intibak düzenlemesi olursa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşı zamlanacak ve en az 2020 lirayı bulacak.

2 KEZ ZAM VE 2 KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

Eski emeklilerin de maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi de talepler arasında bulunuyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alıyor.

OCAK'TA 10.19 ZAM YAPILDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yüzde 10.19 zam yapılırken; en aylık esnafta bin 595 lira 30 kuruşa, çiftçide bin 189 lira 59 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi. Ayrıca, bin liranın altında maaş alan yaklaşık 150 bin emeklinin aylığı da hükümetin geçtiğimiz ay çıkardığı yasayla artırıldı.

Bu kişilerin ek ödeme dahil maaşları bu aydan itibaren bin liraya yükseltildi. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar devam edecek.

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLECEK

Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek.

Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla, Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda zamlar ortaya çıkacak.

2 bin 20 lira seviyesine yükselen asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Taban tutar her yıl asgari ücretteki artışla yükselecek. Böylece çifte zam yaşanacak.