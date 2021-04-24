Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zammını heyecanla bekliyor. Zam için masada 3 alternatif var. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. İkinci alternatif ise yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Son alternatif ise ikramiye ödemelerinin başladığı 2018'den bu yana yaşanan enflasyonun yansıtılması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilen bin TL'lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar zamlanacağını açıklamasının ardından, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

İLK ÖDEME MAYIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor.

3 ALTERNATİF VAR

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda ocaktaki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

SANDIK EMEKLİLERİ DE İKRAMİYE İSTİYOR

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Diego Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 09:52:13. #1.15#

title