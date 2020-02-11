Milli yüzücülerden gelecek vadeden tarihi başarı
Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda milli sporcular performanslarıyla alkış aldı.
Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda milli sporcular performanslarıyla alkış aldı. Müsabakalarda milli takım sporcularından Merve Tuncel 1500 m serbest stilde 16: 29.04'lük derecesiyle hem Türkiye rekoru kırıp hem de olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları biletinin sahibi olurken, Beril Böcekler de tarihi başarıya imza attı. Beril Böcekler; 3 olimpiyat şampiyonluğu, 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğunun sahibi olan Macar yüzücü Katinka Hosszú'yu geride bırakarak 400 m serbest stilde 4: 09.60'lık derecesiyle 1'inciliğin ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Emre Sakçı ise 27: 98'lik derecesiyle 2'nciliğin sahibi olurken, Ekaterina Avromova 100 m sırtüstünde 1: 02.12'lik derecesiyle 3'üncülüğün, 2: 13.23'lük derecesiyle 200 m sırtüstünde 2'nciliğin sahibi oldu. Müsabakalarda ise toplamda 15 A final yüzüldü.