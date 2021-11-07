Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, şampiyona rekoru kırarak adını yazdırdığı 50 metre kurbağalama Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası finalinde 25.39'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, önemli bir başarıya daha imza attı.Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet