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Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, Portekiz'de birinci oldu

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, Portekiz'de birinci oldu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, Portekiz'de düzenlenen grand prix yarışmasında 21 yaş altı kategorisinde ilk sırayı aldı.

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çitak, Portekiz'de düzenlenen grand prix yarışmasında 21 yaş altı kategorisinde ilk sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "4. Portekiz Grand Prix Round 1'de milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 16 ülkeden 47 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda ILCA 7 21 yaş altı kategorisinde birinciliği elde ederken, genel sıralamada 8. sırada yer aldı. Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken), yarışları 12. sırada tamamladı." ifadelerine yer verildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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