Milli yelkenci Alican Kaynar, Finn Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli yelkenci Alican Kaynar, Finn Avrupa Şampiyonası'nda 5'inciliği elde etti.

Milli yelkenci Alican Kaynar, Finn Avrupa Şampiyonası'nda 5'inciliği elde etti.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz Vilamoura'da bugün sona eren şampiyonda 30 ülkeden 49 yelkenci mücadele etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünden olimpik milli sporcu Alican Kaynar, 10 yarış sonunda topladığı 102 net puanla 5. sırada organizasyonu tamamladı.

Macaristan'dan Zsombor Berecz Avrupa şampiyonu olurken Birleşik Krallık'tan Giles Scott ikinciliği, İsviçre'den Nils Theuninck üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur