Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı'nın saha içindeki lideri olan Eda Erdem, 67.Gillette-Milliyet Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü kazandı. Milli voleybolcu ödül sonrası yaptığı konuşmayla büyük alkış topladı.

"O KIZ ÇOCUKLARININ GÖZLERİNDE NASIL BİR YERİMİZ OLDUĞUNUN GERÇEKTEN FARKINDAYIZ"

Eda Erdem ödül aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu özel ve anlamlı ödül için teşekkür ederim. Geriye dönüp baktığımda bize mesaj atanları hatırlıyorum. Kızımı maça getirmek istiyorum. O mesajlarda inanılmaz destek görüyoruz. Kızım Voleybola başlamak istiyor, kızım sizin resimlerinizi çiziyor diyorlar. O kız çocuklarının gözlerinde nasıl bir yerimiz olduğunun gerçekten farkındayız. Atatürkçü, ülkesini seven, sporu seven, adil, çalışkan, azimli ve başarılı kadınlara dönüşerek, ülkemizi daha yukarıya taşıyacak günlere bir nebze katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere" dedi.

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