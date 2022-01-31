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Milli tenisçi İlay Yörük, ilk şampiyonluğunu Antalya'da elde etti

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi İlay Yörük, ilk şampiyonluğunu Antalya'da elde etti

Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü W15 Antalya Series turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İlay Yörük, şampiyon oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü W15 Antalya Series turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İlay Yörük, şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak kortta gerçekleşen ITF turnuvasında 20 yaşındaki İlay Yörük, başarılı bir performans ortaya koydu.

Sırasıyla Rumen, Polonyalı ve Rus rakiplerini eleyen İlay, yarı final ve final maçlarını bugün oynadı.

Yarı finalde Hollandalı Anouk Koevermans'ı 7-6 ve 6-3, finalde İspanyol tenisçi Claudia Hoste Ferrer'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İlay, turnuva boyunca set kaybı yaşamadan profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.

Milli tenisçi İlay Yörük, ilk şampiyonluğunu Antalya'da elde etti

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