Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci turda

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin ilk turunda Ekvadorlu rakibi Roberto Qurioz'u 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

21.08.2019 09:50
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci turda

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık elemelerinin ilk turunda Ekvadorlu rakibi Roberto Qurioz'u 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Cem İlkel, elemelerin ikinci turunda klasmanın 194'üncü basamağındaki Hollandalı tenisçi Tallon Griekspoor ile eşleşti.
23 yaşındaki milli tenisçi tek erkekler dünya sıralamasında 258'inci basamakta yer alıyor.


Kaynak: DHA
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