Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık Elemeleri'nde ikinci turda

Avustralya Açık'ta milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2'nci tura yükseldi.

Pandemi nedeniyle kadınlar elemeleri bu sene Dubai'de gerçekleşen Avustralya Açık'ta milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda karşılaştığı Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva'yı iki sette mağlup ederek ikinci tura yükseldi.1 saat 33 dakika süren karşılaşmanın ilk setinde 4-2 geriye düşen Büyükakçay, üst üste 4 oyunu kazanarak ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette de etkili mücadelesini sürdüren Büyükakçay, ilk servislerinden yüzde 54 ile puan çıkardığı maçın sonunda 2020 Avustralya Açık gençler şampiyonu Kasintseva'yı 6-4 ve 6-4 ile yenerek ikinci tura yükseldi. 3 turdan oluşan Avustralya Açık Elemeleri'nin 2'nci turunda Büyükakçay, 4 numaralı seri başı Alman tenisçi Anna-Lena Friedsam'ı 6-2, 6-7 ve 6-4 ile yenen Hırvat Ana Konjuh ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı