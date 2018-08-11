Milli Tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da Şampiyon Oldu
Son dönemde performansını yükselten milli raketimiz Başak Eraydın, İspanya'da katıldığı turnuvada zirveye çıktı.24 yaşındaki tenisçi, tekler finalinde karşılaştığı ev sahibi ülkeden Maristany Zuleta De Reales'i iki sette mağlup etti.
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Başak Eraydın, zirveye çıktı.
BU YILKİ İKİNCİ ZAFERİ
İspanya'da mutlu sona ulaşan Başak Eraydın, bu sezonki ikinci tekler şampiyonluğunı yaşadı. 24 yaşındaki raket, Mart ayında İtalya'da düzenlenen turnuvada da kupaya ulaşmıştı.
YORUMLAR (4)
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HADİ BAKALIM US OPEN DA BAŞARILARININ DEVAMI GELSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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babannesimi bu nasıl 24 kasları bile pörsümüş ALOCevap Yaz Yayından Kaldır
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emin miyiz 24 olduğuna bu bizim fatma ablaya benziyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır