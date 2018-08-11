Milli Tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da Şampiyon Oldu

Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Başak Eraydın, zirveye çıktı.

BU YILKİ İKİNCİ ZAFERİ

İspanya'da mutlu sona ulaşan Başak Eraydın, bu sezonki ikinci tekler şampiyonluğunı yaşadı. 24 yaşındaki raket, Mart ayında İtalya'da düzenlenen turnuvada da kupaya ulaşmıştı.