Milli takımda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Milli takımda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Kanada Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Larin'in son durumu netlik kazandı. 26 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki önemli paydaşlardan olan Larin, Kanada'nın ABD ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yıldız forvetin kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

ABD MAÇINDA SAKATLANDI

Kanada Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı maçın 53. dakikasında sakatlanan Larin, A Spor'un haberine göre 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkan Larin, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.

Milli takımda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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