Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için ölürüm

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, ertelenen EURO 2020'nin kadrosunu açıklarken gündemi sallayacak ifadeler kullandı. Beşiktaş'a olan sevgisinden bahseden Güneş, "Ben Trabzonluyum ama Beşiktaş camiası beni çok sahiplendi. Beşiktaş için canımı veririm" dedi.

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, kadro tercihlerini açıkladığı basın toplantısında gündeme dair yorumlarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a ve Trabzon'a olan bağlılığından da bahsetti.

"DÜŞENLER UMARIM DÖNER"

Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında, "Hak eden kimse o şampiyon olsun. Zevkli bir sezon oldu. Düşenler de umarım tekrar Süper Lig'e çıkar" dedi.

"BEN TRABZONLUYUM"

Şenol Güneş, "Ben Trabzonluyum ama Beşiktaş camiası beni çok sahiplendi. Beşiktaş için ben canımı veririm. Fenerbahçe, Galatasaray, Barcelona far etmez. Bizim kültürümüzde bu var çünkü" diye konuştu.