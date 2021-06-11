Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşacak Türkiye'de Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu maçta forma şansı bulmaları halinde tarihe geçecek. EURO 2016'da da bulunan 3 futbolcumuz, milli takım tarihinde iki farklı Avrupa Şampiyonası oynayan ilk isimler olacak.

İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacak olan Türkiye'de Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek.

BURAK VE OZAN GOL ATARSA BİR İLKİ BAŞARACAK

EURO 2016'da kadroda bulunan üç milli yıldızımız, karşılaşmada forma şansı bulmaları halinde milli takım tarihinde iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcular olacaklar. Öte yandan, bir önceki turnuvada gol atma başarısı gösteren Burak Yılmaz ve Ozan Tufan bu karşılaşmada rakip ağları havalandırırlarsa iki farklı turnuvada gol atan ilk futbolcular olarak tarihteki yerlerini alacaklar.