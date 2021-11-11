Millilerin idmanında ilginç görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sırrı ortaya çıktı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik Cebelitarık maçının hazırlıklarına devam ediyor. Alman hoca Stefan Kuntz yönetiminde oldukça keyifli geçen idmanlarda oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat görüş açılarını azaltan gözlükler taktı. Milli eldivenler bu şekilde özellikle yan topları tutmaya çalıştı. Uğurcan Çakır, o anlara ait fotoğraf karelerini güneş gözlüklü emojiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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