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Milli sporcular, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya kazandı

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Sırbistan'ın Zilatibor kentinde yapıldı.

21.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:28
Milli sporcular, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya kazandı

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Sırbistan'ın Zilatibor kentinde yapıldı. Organizasyonun ilk günü yapılan 10 km klasik teknik yarışmasında gümüş madalyanın sahibi olurken, 5 km klasik teknik yarışmasında ise Ayşenur Duman gümüş madalya kazandı.

Balkan Kupası'nın ikinci gününde sprint yarışmalarında erkeklerde Yusuf Emre Fırat gümüş, Hamza Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.Zilatibor'da yapılan Çocuk Kupası yarışmalarında ise İrem Dursun klasik yarışmada altın madalya sprint yarışmasında ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.


Kaynak: DHA
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