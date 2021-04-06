Milli sporcular, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Milli sporcular, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı.

Milli sporcular, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı.

Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Serap Özçelik Arapoğlu, Bilal Çiloğlu, Muhammed Furkan Özbek, Yasemin Ecem Anagöz ile AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AA'nın 101. yılı dolayısıyla videolu mesaj hazırladı.

Milli sporcular, videolu mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

Taha Akgül (Milli güreşçi): Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olan Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum.

Rıza Kayaalp (Milli güreşçi): Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı her zaman biz sporcuların yanında yer aldı.

Serap Özçelik Arapoğlu (Milli karateci): Sporun ve sporcunun yanında olan Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum.

Bilal Çiloğlu (Milli judocu): Milli mücadele yıllarında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla yola çıkmış Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum.

Muhammed Furkan Özbek (Milli halterci): Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum, yurt içinde ve yurt dışında bize moral oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Yasemin Ecem Anagöz (Milli okçu): Anadolu Ajansının 101. yılı kutlu olsun. Sporun, sporcunun ve Türk okçuluğunun yanında olmaya devam ettiği nice başarılı yıllar dilerim.

Kenan Sofuoğlu: Spor kariyerim boyunca en büyük destekçilerimizden olan Anadolu Ajansının 101. yıl dönümünü kutluyorum. İnşallah nice 100 yıllara.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar