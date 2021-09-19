Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Milli sporcu kardeşler Zeynep Yıldız ve Hasret Sönmez, Mudanya'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Milli sporcu kardeşler Zeynep Yıldız ve Hasret Sönmez, Mudanya'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Milli sporculardan Zeynep, Taekwondo branşında Avrupa birinciliğini elde ederken, kardeşi Sönmez ise Kick Boks dalında Avrupa 3'üncülüğünü göğüsledi. Başarılı sporcu kardeşler, Coach Sönmez Spor Kulübünde her yaşta sporculara jimnastik, taekwondo, aikido, kick boks, muay thai branşlarında eğitimler veriyor. Ayrıca plates, zumba, referrer ve fitnis konusunda salon çalışmaları yapılırken, bayanlar için ayrı bir yer tahsis edilmesi kadınların spor yapma imkanını kolaylaştırıyor.

Önceki gün yapılan kuşak sınavlarına katılarak destek olan Teakwondo Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Turgay Aydın'a katılımları ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Kulüp Başkanı Sönmez, kendileri gibi Türk sporuna hizmet edecek ve başarılar getirecek sporcular yetiştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sönmez ayrıca salonlarda her türlü korona virüs tedbirlerinin alındığını belirtti. - BURSA

Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Marcao Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer
Magazin Hande Erçel Yeliz Yeşilmen
Spor Burak Elmas Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli sporcu kardeşler, geleciğin şampiyonlarını yetiştiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:40:25. #1.11#