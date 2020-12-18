Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararının ardından, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in de aralarında bulunduğu gazetecilere, bu kritik konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye her denilene 'evet' diyecek ülke değil. 1982'den beri Türkiye'nin hava savunma meselesi var. S-400 ile noktalandı. Kriterler konuldu, alışveriş oldu. Yunanistan'da S-300 var. ABD'nin objektif olmasını istiyoruz. Temennimiz uygun olmayan karardan ABD'li müttefiklerimizin dönmesi. S-400'leri kullanmak için aldık, satılması gündemde değil. Füzeler kullanılmak üzere alındı. Uzman arkadaşlarımız eğitim aldı. Kendimiz kullanacağız. Emir, komutası kontrolümüzde olacak" dedi.

"NAHÇIVAN İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Mehmetçiğin işgalden kurtarılan Karabağ'da üstleneceği görev ve Nahçıvan koridoruyla ilgili detayları anlattı. "Karabağ'ın bir kısmında Ermeniler var. Türk askerinin varlığı Türkiye-Azerbaycan arasındaki konu. Türk askeri, Ermenilerin olduğu yerde olmasın, sorun çıkar diye Ruslar'ın iddiaları var. Bakü ile konuşup hal yoluna sokacağız Nahcivan, Laçin koridorları beraber çalışılıyor. Azerbaycan-Rusya-Ermenistan konuşuyor. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"FRANSA BOYUNU VE GÜCÜNÜ AŞAN İŞLERE GİRİŞİYOR"

Akar, Doğu Akdeniz ve Libya ile ilgili de konuştu. Fransa ve Yunanistan'ı sert eleştirdi. "Türkiye'nin Libya'da uluslararası hukuka aykırı yaptığı bir şey yok. Fransa oradaki suçluluğunu kapatmak için irini operasyonunu icat etti, Türkiye ile uğraşıyor, boyunu ve gücünü aşan işlere girişiyor. Ama Fransız halkı bunu görüyor. Mısır, Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile hem Yunanistan hem Mısır halkı kaybetti. NATO karargahındaki görüşmelere gidiyoruz, Yunan komşularımız gelmiyor. Yunan tarafı suçüstü yakalandığı için ortalığı karıştırıyor. Lozan ve Paris antlaşmaları '23 adayı askersizleştireceksin' diyor. Siz 16'sına asker konuşlandırdınız. Verin cevabı" şeklinde konuştu.

TANK PALET FABRİKASI İDDİALARI

Ve son günlerin tansiyonu yüksek tartışması. Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar'a satıldığı iddiaları. Bakan Akar iddialar hakkında da şunları söyledi:

"Tankın paletini yapan fabrika Arifiye. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile işletme devri söz konusu. Yatırım için çağrıda bulunmuyor muyuz? Katar ordusu nerede burada? 4 kere Danıştay'a dava açıldı. BMC otomotiv ayrı. BMC savunma ise sadece Türklerin kurduğu şirket. Muhatap olduğumuz BMC savunma. Ayrıca mülkiyet, kontrol, muayene MSB'de. Kimsenin özlük hakkı kaybolmadı."

ABD TÜRKİYE'YE HANGİ YAPTIRIMLARI UYGULADI?

ABD, yönetimi, S-400 alımından dolayı CAATSA yasası uyarınca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Başkan İsmail Demir dahil dört yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. İşte o 5 yaptırım kararı:

1- SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması

2- SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması

3- SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması

4- ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının SSB'ye finans sağlamasının engellenmesi

5- S-400 alım sürecine dahil olmuş SSB yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR HANGİ ŞARTLA KALDIRILABİLİR?

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sona ermesi, CAATSA gereği tek bir şarta bağlı: "S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması."

CAATSA'da yer alan bilgiye göre; Türkiye S-400'leri topraklarından çıkarmadığı sürece yaptırımlar devam edecek. Eğer Ankara bu şartı kabul ederse, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar 1 sene sonra sona erecek.

Yaptırımların kaldırılmasının şartı, savunma bütçesinde şu cümlelerle açıklandı:

"Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongre'nin gerekli komitelerine, Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra; Türkiye'den Türk Hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA'nın 231'inci bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir."