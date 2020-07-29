HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor

1 Ağustos itibarıyla Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi başlıyor. 50 milyon euro yatırım yapılan ve yepyeni oyunlar kazandırılan Milli Piyango'da ikramiye dağıtım oranları yüzde 47,5'ten yüzde 59'a çıkarılacak. İlk çekiliş ise büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor
29.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:28

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, 'Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız' sloganıyla, ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek.

Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Milli Piyango ile yeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "1926 yılında kurulan Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü markalarından biri. Biz de Sisal Şans olarak bu bilinç ve sorumlulukla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, sıfırdan kurulan yepyeni bir şirket olarak oyunseverler için de heyecan verici bir deneyim hazırladık. Bu süreçte ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra katlanarak giden bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

50 MİLYON EURO YATIRIM

Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markaya 50 milyon euroluk kapsamlı bir yatırım yaptıklarının altını çizen Ergün, "Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz" dedi.

Sisal Şans; ülkemiz şans oyunları sektörünün deneyimli kurumu Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'nın yüzde 49'luk katılım payından oluşuyor. İtalya'da 1946 yılından bu yana başarıyla faaliyet gösteren, Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) sertifikasına sahip Sisal S.p.A, Fas da dahil olmak üzere 2019 itibariyle 40 binden fazla satış noktasına sahip. T

İKRAMİYE DAĞITIM ORANI ARTTI

Yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019'da yüzde 47,5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59'a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango'nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak. Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.

HAFTANIN 3 GÜNÜ SAYISAL VE SÜPER LOTO

Yenilenen sayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan 'Altın' Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak ve Kazı Kazan'da oyunculara 200 bin TL'den, 1 milyon 200 bin TL'ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL'ye ulaşması beklenirken, Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

YILBAŞINDA 100 MİLYON LİRA

Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango'da ise yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.

Haber Yorumları (2)
LEON BUUREN: GÜVENİLİR DEĞİLSİN ARTIK MİLLİ PİYANGO, EN AZINDAN BEN ALMIYORUM YILLAR OLDU VALLAHİ. ÇÜNKÜ GÜVENMİYORUM HER TÜRLÜ DOLAP DÖNÜYOR GİBİME GELİYOR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE NOTERİ YA: ÇEKİLİŞ MEKİLİŞ HİKAYE SON SİSTEM MAKİNELERLE İSTEDİĞİNİZ TOPU DÜŞÜRÜYOR İSTEĞİNİZE İKRAMİYE VERİYORSUNUZ GİBİ GELİYOR MİLLETE ARTIK KİMSE İNANMIYOR AMA YİNEDE OYNUYOR İŞTE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 3. Sayfa
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pelin Akil Reha Özcan Merve Boluğur
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 12:52:52. #1.14#
title