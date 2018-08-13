Milli Oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik, Fransa'da Haftanın 11'ine Seçildi

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen ve yaz döneminde Fransa'nın Lille takımına transfer olan sağ bek Mehmet Zeki Çelik, Fransa Birinci Futbol Liginde ilk haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız spor dergisi France Football, Ligue 1'de ilk haftanın maçlarında ortaya koydukları performansları nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in, konuk ettiği Rennes'i 3-1 yendiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan Mehmet Zeki, listeye adını yazdırdı.

LİLLE, MEHMET ZEKİ ÇELİK'LE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Lille'in bu yaz İstanbulspor'dan transfer ettiği Mehmet Zeki Çelik, Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1981-1983 arasında oynayan Engin Verel'in ardından Lille'de forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacağı duyurulmuştu.

LUCESCU, ÇELİK'İ A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA DAHİL ETMİŞTİ

Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki Çelik, 2016-2017 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Genç sağ bek, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

France Football'un seçtiği haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Benjamin Lecomte (Montpellier)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Luiz Gustavo (Olympique Marsilya), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Ferland Mendy (Olympique Lyon)

Orta Saha: Sada Thioub (Nimes), Ibrahima Sissoko (Strasbourg), Dimitri Payet (Olympique Marsilya), Rony Lopes (Monaco)

Forvet: Lois Diony (Saint-Etienne), Naim Sliti (Dijon)