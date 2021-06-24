Milli otomobil sporcuları, Almanya'da piste çıkacak
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Milli otomobil sporcuları, Almanya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcuları, Almanya'da piste çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya ve Emir Aşarı, Almanya'da düzenlenecek "52. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" yarışında derece için mücadele edecek.

Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya ve Emir Aşarı, Almanya'da düzenlenecek "52. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" yarışında derece için mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2021 Nürburgring Dayanıklılık Serisi dördüncü ayağı olan "52. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" yarışı 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

2019 Nürburgring Dayanıklılık Serisi SP8T Şampiyonu olan ve son olarak da 2021 ADAC 24 Saat Yarışı'nda SP8T kategorisinde zafere ulaşan milli sporcu Mustafa Mehmet Kaya, bu kez de podyumun en üst basamağı için piste çıkacak.

Kaya, Black Falcon takımı adına yarışan Gabriele Piana ve Mike Stursberg ile Mercedes AMG'nin direksiyonuna geçerken, diğer Türk sporcu Emir Aşarı da Moran Gott ile V4 kategorisinde BMW 325i direksiyonunda mücadele edecek.

Saat 13.30'da başlayacak 4 saatlik dayanıklılık yarışı 17.30'da sona erecek.

Milli otomobil sporcuları, Almanya'da piste çıkacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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