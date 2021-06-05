Milli okçu Yakup Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli okçu Yakup Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Yakup Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Yakup Yıldız, altın madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Yakup Yıldız, altın madalya kazandı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton ile karşılaştı.

Karşılaşmada rakibini 143-141 mağlup etmeyi başaran Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız, AA muhabirine, kendisi için önemli bir müsabaka olduğunu, genç yaşta büyükler milli takıma girip burada gösterdiği performansla şampiyon olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Benim için çok iyi oldu. Güzel güzel okumuzu attık ve şampiyon olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Şevval Sam Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli okçu Yakup Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 16:52:47. #1.13#

title