Milli judocumuz Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı

Milli judocumuz Kayra Sayit, Kadınlar 78 kiloda repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han'ı 10-0 yendi ve bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Kayra, rahat bir oyunla çeyrek finale yükseldi.

Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşı karşıya geldi. İlk turdaki gibi rahat bir oyun sergileyen Kayra, rakibini ippon ile yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayra Sayit çeyrek finalde Sone Akira'ya ise ipponla mağlup oldu. Sayit, repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han'ı mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.