Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti
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Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Spor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nu makamında kabul etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kilogramda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, beraberinde antrenörü Habip Halepli ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür ile Vali Makas'ı makamında ziyaret etti.

Vali Makas, başarısından dolayı milli sporcu Elvira Kamaloğlu'nu tebrik etti.

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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