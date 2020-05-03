Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim

Kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan milli futbolcu Arda Turan, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nda küfür yemeyi çok sevdiğini söyledi.

Milli futbolcu Arda Turan, Sabah Gazetesi'nin Instagram hesabındaki canlı yayına konuk oldu. Kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "İnönü'de küfür yemek güzeldi" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

"Kariyerimde bir düşüş başladığı zaman patır patır dökülen insanları gördüm. Bütün insanların gerçek yüzlerini görmüş oldum. Çoğu kişi benim düşmemi, gerilememi beklemişler. Benim kariyerimin aynısını yaşamış insanların burnundan kıl alabiliyor musun? Ama bana her şeyi yaptılar, çok üzerime geldiler."

"Ben bunları yaparken beni eleştirenlerin çoğu o zaman 10 yaşındaydı. Ama şimdi ellerine telefon alıp, beni eleştirebiliyorlar. Sürekli sosyal medya da bir şeyleri eleştirmek, dalga geçmek çok üzücü. Hayat bu değil çünkü."

"İNÖNÜ'DE KÜFÜR YEMEYİ ÇOK SEVERDİM"

"Hatırladığım kötü bir tezahürat yok ancak İnönü'de küfür yemeyi çok severdim, Beşiktaş taraftarları arasında arkadaşlarım vardı sürekli onlarla atışıyorduk. Ali Sami Yen'de İnönü'de oynanan derbileri çok severdim."

"Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabi ki Galatasaray'da oynamak çok isterim ama benim bir yere yamanma gibi bir isteğim yok ben 3 sene daha futbol oynamak istiyorum. Ben Galatasaray sorularına saygımdan cevap veriyorum. Her sohbette Galatasaray'ı soruyorlar, cevaplamazsam 'Galatasaray'ı cevaplamadı adama bak' dememeleri için, bu sohbetlerde her soruya içtenlikle cevap verdim."

"GALATASARAY'I KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Galatasaray konusunda artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Galatasaray konusu ile ilgili ne oluyorsa olsun hayırlısı olsun hiç önemli değil. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de acil şifalar diliyorum. Allah dermansız dert vermesin."