Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Gelecek sezon futbolu bırakcak Selçuk İnan'ı ekibine katmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, gelecek sezonun takım kaptanı olarak Arda Turan'ı düşünüyor. Galatasaray'a dönmeye sıcak bakan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

Galatasaray'da Arda Turan sesleri...

Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Selçuk İnan'ın sezon sonu futbolu bırakma düşüncesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, takım kaptanı arayışına girdi. Yeni sezonda Terim'in takım kaptanı olarak düşündüğü isim ise milli futbolcu Arda Turan.

1905 LİRALIK KONTRAT İMZALANACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir forması giymişti. Turan, bu sezon Avrup kupaları ve Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 12 kez sahada yer aldı.

SELÇUK TERİM'İN EKİBİNE KATILACAK

2011 yılından beri Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve takım kaptanlığına yükselen Selçuk İnan'ın sezon sonu futbolu bırakıp Fatih Terim'in ekibine dahil olması bekleniyor.