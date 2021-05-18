Milli formayı söke söke aldı! Benzema yıllar sonra ülkesi için ter dökecek

Fransa'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı. Real Madrid'de harika bir sezon geçiren Karim Benzema, 5,5 yıl sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

Fransa'da EURO 2020'de forma giyecek futbolcular belli oldu. Yıldız futbolcu Karim Benzema yıllar sonra ülkesinin formasını giymeye hak kazandı.

5,5 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı, Valbuena ile şantaj davasının ardından dışarıda bırakılan Karim Benzema 5,5 yıl sonra resmen geri döndü. Yıldız oyuncuyu tekrar kadroya alma nedeni sorulan Didier Deschamps, "Benzema ile konuştuk, bu görüşmeye ihtiyacımız vardı. Milli Takım patronu olarak, kişisel olaylarımın hep ötesine baktım. Benim sorumluluğum, benden büyüktür." ifadelerini kullandı. Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nda 81 maça çıktı ve 27 kez ağları sarstı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN EURO 2020 KADROSU

Kaleciler: Lloris, Mandanda, Maignan

Defans: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, Lucas Hernandez, Digne, Kounde

Orta saha: Kante, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar

Hücum: Coman, Benzema, Mbappe, Dembele, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram