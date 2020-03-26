Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
26.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:34
SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal
Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.
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Kaynak: DHA