Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusalLütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.

SPOR Milli eskrimci Fatma Zehra Köse Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın - 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili Evde kalın mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA