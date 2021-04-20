Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fatma Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün verilen örneklerde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecinin evde devam ettiğini belirtti.

Milli eskrimci, "3-4 gündür koronavirüs semptomları vardı. Dün testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ve hafif atlatıyorum. Tedavime evde devam ediliyor. Sakatlık nedeniyle 2 ay sonra antrenmanlara başlamıştım. En kısa sürede yeniden pistlere döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fatma Zehra Köse, 2019 yılında Fransa'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Kılıç Milli Takımı'nda yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru

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