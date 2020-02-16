Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.
Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.
Kaynak: Hürriyet
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