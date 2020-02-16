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Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, 'ın başkenti 'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.


Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.


Kaynak: Hürriyet

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