Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek

23.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projesi ile ilk kez milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Bu proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.