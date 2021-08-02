Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik halka aleti finalini 5. sırada tamamlayan İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik halka aleti finalini 5. sırada tamamlayan İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan anne Çolak, "Oğlumla gurur duyuyorum. Gerçekten Türkiye'nin gururu. Performansı çok iyiydi, çok güzel yarıştı. Onu heyecan ve gözyaşlarıyla izledim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatın büyük bir arena olduğuna dikkati çeken Çolak, "Dünyanın en iyilerinin içinde olması zaten baştan başa bir heyecan yaratıyor bizde. Çok iyi, çok güzel yarıştı." şeklinde konuştu.

Oğlunu izlerken yaşadığı heyecanı anlatan anne Çolak, şunları söyledi:

"İbrahim halka yaparken, ben de onun gibi halka yapıyorum aynı anda. Bu olimpiyat olduğu için heyecanı daha da büyüktü bizim için. Beklenti çok fazla."

Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Paris 2024 Olimpiyatları'na sakatlık olmazsa inşallah yine gidecek. Zaten kendisi de söylüyor. Orada daha iyi olacağına inanıyorum. İlk olimpiyatıydı, onun için tecrübe oldu. İnşallah daha iyi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı