Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi final

06.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:58
Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi final

AVRUPA Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmesinde sekiz atlet arasına adını yazdırarak Türk atletizm tarihinde büyüklerde bir Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ilk sırıkçı oldu.

AVRUPA Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmesinde sekiz atlet arasına adını yazdırarak Türk atletizm tarihinde büyüklerde bir Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ilk sırıkçı oldu. 

21 yaşındaki Türkiye rekortmeni milli atlet Ersu Şaşma, Torun'daki 36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir başarı yakaladı. Son iki yılın Balkan Salon şampiyonu ve 5.72 ile Türkiye rekorunun sahibi Şaşma, Torun Arena'da 14 atletin yer aldığı seçme müsabakasında 5.60'lık derecesiyle finale yükselmeyi bildi.

Ersu, 5.35 ile başladığı müsabakada 5.50'yi pas geçtikten sonra 5.60'ı da ilk hakkında aştı. Bu yüksekliği ilk hakkında aşmanın sıralamada kendisine sağladığı avantajı kullanan Ersu, hata yapan atletlerin geldiği 5.70'i pas geçti ve 5.75'i beklemeye başladı. Ancak 5.70'i yeterli sayıda atlet aşamayınca, 5.60 Ersu Şaşma için yeterli oldu. Milli atlet gibi dünya rekortmeni Armand Duplantis de 5.60'lık dereceyle finale kalanlar arasında yer aldı.Son Avrupa Salon şampiyonu ve eski dünya şampiyonu Pawel Wojciechowski'nin elendiği seçme müsabakası sonrasında Ersu Şaşma'nın 7 Mart Pazar saat 19: 05'te başlayacak finaldeki rakipleri şöyle: Menno Van Vloon (Hollanda), Bo Kanda Lita Baehre, Oleg Zernikel (Almanya), Piotr Lisek, Robert Sobera (Polonya), Armand Duplantis (İsveç), Valentin Lavillenie (Fransa).ÜÇ ADIMDA TUĞBA ELENDİ

Kadınlar üç adımda ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Tuğba Danışmaz ise 13.56'lık derecesiyle finale kalamadı. Tuğba, 16 atlet arasında bu derecesiyle 13'üncü sırayı elde etti.

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Esra Erol Cansu Dere Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi final - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:59:50. #1.15#
title