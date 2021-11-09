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Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da altın madalya

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da altın madalya

Milli atıcı Özgür Varlık, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli atıcı Özgür Varlık, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, " Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Hindistanlı sporcu Manu Bhaker'le birlikte yarışan milli sporcumuz Özgür Varlık, altın madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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