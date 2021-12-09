Milletvekili Tutdere eksik spor tesislerinin tamamlanmasını istedi

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde spor tesislerinin arttırılmasını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Adıyaman'ın spor konusundaki eksikliklerini dile getiren Abdurrahman Tutdere, Kahta Spor ve Adıyamanspor'a yeni stat inşa edilmesini talep etti.

Adıyaman'ın spor konusunda birçok eksiği olduğunu ve bu eksiklerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Konuşmanızda ayrımcılık yapmadığınızı söylediniz. Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Adıyaman Kahta Spor ve Adıyamanspor statları yetersiz, buna rağmen yeni statları bir türlü yapmadınız. Yaylakonak, Pınarbaşı, Kesmetepe, Şambayat beldelerimizde halı sahalarımız yok. Beldelerimizdeki halı sahaları ne zaman yapacaksınız? Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi lazım.

Milletvekili Tutdere'nin talepleri hakkında TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Tutdere'nin taleplerini tek tek not aldığını ifade ederek eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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