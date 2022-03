İtalya Kupası yarı final maçı heyecanla beklenen müsabakada Milan vs Inter karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Milan vs Inter maçı şifresiz mi? Milan vs Inter maçı hakemi kim? Milan vs Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Milan vs Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan vs Inter maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLAN VS INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan vs Inter İtalya Kupası maçı 01-03-2022 Salı bugün saat 23:00'da başlayacak.

MİLAN VS INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan vs Inter İtalya Kupası maçı TRT Spor, Bilyoner TV, kanallarında canlı yayınlanacak.

MİLAN VS INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MİLAN-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Inter, karşı karşıya geleceği İtalya Kupası Yarı Final maçı, Milan'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

