Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan devi Milan da Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı. Ancak bu açıklamanın içinde yeni bir kaos ortamı oluşturacak bir bilgi vardı. Milan'dan, "Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyoruz ama sürdürülebilir model için çalışmalara devam edeceğiz" duyurusu yapıldı. Merih Demiral'ın takımı Juventus da Süper Lig'den ayrılmamak için diretiyor.

8 takımın çekilmesinin ardından İtalyan ekibi de baskılara dayanamadı ve Süper Lig'den çekildiğini duyurdu. Ancak Milan, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini fakat sürdürülebilir bir model için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu açıklamayla yeni bir tartışma konusu daha doğmuş oldu. Önümüzdeki günlerde 'Süper Lig' tartışmaları yeniden gündemde yer edecek gibi gözüküyor.

MERİH'İN TAKIMI JUVENTUS DİRETİYOR

Süper Lig kurucularından diğer İtalyan ekibi Juventus, Real Madrid ile en çok eleştirilen takım. Juventus'un da ligden çekilmesi bekleniyor ama kulüp başkanı Angelli işi yokuşa sürüyor. Angelli, organizasyonlardan yeterli maddi getiri gelmediğini düşünüyor ve Süper Lig'den ayrılmama konusunda ısrar ediyor. Süper Lig'de kalan tek İtalyan takımı Juventus oldu.