Milan, Rio Ave'yi penaltılarla geçerek gruplara kaldı
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Milan, Rio Ave'yi penaltılarla geçerek gruplara kaldı

02.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 02.10.2020 01:14
Milan, Rio Ave'yi penaltılarla geçerek gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, adeta öldü öldü dirildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 120. dakikada attığı golle maçı 2-2'ye getirip penaltılara taşıyan İtalyan devi, 3 kere elenmenin eşiğine gelmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Milan ile Rio Ave karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan ve 120 dakikası 2-2 biten maçta İtalyan devi penaltı atışlarıyla gruplara kalmayı başardı.

Maçın ilk yarısında gol olmazken ikinci yarıda ise adeta heyecan fırtınası yaşandı. 51. dakikada Saelemaekers'in golüyle öne geçen Milan, 72'de Geraldes'in golüne engel olamadı ve maça denge geldi. Uzatmalara giden maçın ilk dakikalarda Gelson'un golüyle Rio Ave öne geçerken dakikalar 120'yi gösterdiğinde kazanılan penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirerek karşılaşma penaltılara gitti. Öte yandan penaltıya sebebiyet veren Borevkovic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ELENMENİN EŞİĞİNE GELDİLER

Penaltı vuruşlarında üç kez elenmenin eşiğine gelen Milan, 9-8'lik üstünlükle adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

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