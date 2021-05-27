Milan, Mike Maignan'ı kadrosuna kattı
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Milan, Mike Maignan'ı kadrosuna kattı

Milan, Mike Maignan'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, son olarak Lille forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, son olarak Lille forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Milan yeni kalecisini çok kısa sürede buldu. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin sportif direktörü Paolo Maldini, yaptığı açıklama ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Donnarumma'dan doğan boşluğu ise Milan yönetimi, Mike Maignan ile doldurdu. İtalyan ekibi, son olarak milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille ile 10 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kaleci ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.Öte yandan İtalyan basınına göre, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için İtalyan ekibinin 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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