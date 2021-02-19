Milan'lı Zlatan Ibrahimovic'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı
Milan'ın deplasmanda Kızılyıldız'la 2-2 berrabere kaldığı maçta Sırp taraftarlar, tribünde oturan Boşnak kökenli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e ırkçı söylemlerle saldırdı. Ibrahimovic'in kendisine yönelik söylenen ırkçı ifadelere bir tepki vermemesi dikkat çekti.
Kızılyıldız ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Zlatan Ibrahimovic mücadelede süre almadı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğu ise maçın son bölümünde oyuna dahil oldu.
Belgrad'da maçlarını oynadığı Rajko Mitic Stadyumu'na gelen bir grup taraftar, yedek olduğu için tribünde oturan Zlatan Ibrahimovic'e Borna Hersekli Müslüman babası ile ilgili ırkçı ve aşağılayıcı sözler söyledi.
IRKÇI İFADELERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Küfürlerin yanı sıra Sırbistan'da Borna Hersekli insanları aşağılamak için kullanılan 'balija' kelimesinin kullanıldığı duyuldu. Zlatan Ibrahimovic, kendisine yönelik söylenen ırkçı ifadelere bir tepki vermedi.
BABASI MÜSLÜMAN
Zlatan Ibrahimovic'in Müslüman olan babası Sefik Ibrahimovic, 1977 yılında Bosna Hersek'ten İsveç'e göç etmiş ve burada Zlatan'ın annesi Jurka Gravic ile tanışıp evlenmişti. Zlatan'ın annesi ise Hırvat bir katolik.