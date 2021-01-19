Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı

19.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:16

İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak. 

Milan'a karşı Avrupa Ligi'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için Milan görüşme talep ederken sezon sonu da oyuncunun bonservisini almak istiyor. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi için en ciddi kulüp. İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak. 

ÇALHANOĞLU İÇİN JUVENTUS BASTIRIYOR 

Milan, Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isterken Juventus ve Manchester United'ın da transfer isteği sürüyor. Özellikle 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:16:24. #1.14#
title